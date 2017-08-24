Псковичи участвуют в конференции «В жизни всегда есть место подвигу» в Новгороде

11:45, 24 августа 2017, ПАИ

Псковичи принимают участие в конференции в Новгороде «В жизни всегда есть место подвигу», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Конференция посвящена подвигам, совершённым солдатами и офицерами Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

В этом году мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Александра Панкратова, который первым в истории Великой Отечественной войны 24 августа 1941 года в бою за Новгород осуществил подвиг самопожертвования, закрыв своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа.

Участниками конференции стали учёные, исследователи и практики, представители музейного сообщества, патриотических объединений и клубов, учащиеся и студенты образовательных организаций, гости из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Валдая. Организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и Новгородское областное отделение ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Участников международной конференции поприветствовали врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и председатель Думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев.

Открывая конференцию, врио главы региона Андрей Никитин отметил большую роль в изучении истории войны поискового движения: «Эта работа достойна глубочайшего уважения. Правительство области будет поддерживать поисковое движение и сделает все, чтобы увековечить память погибших на полях сражений солдат».

В рамках открытия конференции состоялось представление боевых знамен, доставленных в Великий Новгород из Центрального музея Вооруженных Cил Российской Федерации - 332 стрелкового ордена Суворова III степени Самборского полка, преемника 125 танкового полка, в котором в должности младшего политрука служил Александр Панкратов, и ещё нескольких знамен воинских соединений, которые участвовали в боях за Великий Новгород. Боевые знамена участникам были представлены научным сотрудником Центрального Музея Вооруженных Сил Российской Федерации Владимиром Афанасьевым.

На конференции прозвучало более 20 научных докладов, были представлены уникальные архивные фотографии и документы. Участники обменялись опытом по увековечиванию памяти воинов, погибших в боях с захватчиками, патриотическому воспитанию молодежи.

Члены псковской делегации рассказали о неизвестных широкому кругу общественности фактах совершения подвига Александром Матросовым под деревней Чернушкой в Локнянском районе Псковской области в феврале 1943 года, а также о работе псковских поисковиков и клубе «Патриот».

Напомним, известно более 420 подвигов, совершённых на территории России и за рубежом воинами разных национальностей во время Великой Отечественной войны. На территории Новгородской области было совершено 19 таких подвигов, один из них групповой.