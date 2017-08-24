300 граммов марихуаны нашли полицейские у пассажира автобуса Великие Луки – Витебск

11:10, 24 августа 2017, ПАИ

В рейсовом автобусе Великие Луки – Витебск полицейские изъяли у пассажира наркотическое вещество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения операции «Мак-2017» сотрудниками полиции в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Великие Луки – Витебск, при пересечении российско-белорусской границы у одного из пассажиров, безработного ранее неоднократно судимого мужчины, обнаружили и изъяли марихуану массой более 300 граммов.

По данному факту в МО МВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело. Устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других аналогичных преступлений.