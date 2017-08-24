Сергей Макарченко намерен баллотироваться на должность главы Гдовского района от «Единой России»

10:59, 24 августа 2017, ПАИ

Сергей Макарченко намерен баллотироваться на должность главы Гдовского района от «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии. Сегодня, 24 августа, политик встретился с секретарем Псковского регионального отделения партии Александром Котовым и обсудил возможность участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижение от партии «Единая Россия» кандидата на выборы главы Гдовского района.

Александр Котов уточнил, что процедура внутрипартийного голосования проводится, чтобы привлечь наибольшее количество участников, создать конкурентную среду и выбрать наиболее достойного кандидата. Но обязательным условием участия является отсутствие членства в других партиях, кроме «Единой России».

Сергей Макарченко сообщил, что в настоящее время является беспартийным – его членство в либерально-демократической партии прекращено накануне координационным советом.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов отметил, что одобряет выбор Сергея Макарченко и пожелал удачи в предстоящих дебатах.

Напомним, что Сергей Макарченко с октября 2014 года возглавляет Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, с 2011 по 2016 год был депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва.

Предварительное голосование состоится в Гдовском районе 3 сентября с 8:00 до 20:00, до этого всем участникам предстоит принять участие в дебатах и встречах. Прием заявлений от участников предварительного голосования осуществляется до 18:00 27 августа.