Прибираться в поветях рекомендует сегодня народный календарь

07:51, 25 августа 2017, ПАИ

25 августа по народному календарю наступил Фотя Поветенный, пишет сalend.ru.

Праздник установлен в честь мучеников Аникиты и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником. Аникита был военным сановником в Никомидии во времена императора Диоклетиана (конец III – начало IV веков), но однажды выступил против своего правителя, когда тот выставил на городской площади орудия казни для устрашения христиан. Разгневанный император приказал подвергнуть сановника пыткам, а затем бросить на съедение диким зверям. Но выпущенный лев вместо того чтобы растерзать мученика, стал ласкаться к нему. Аникиту пытались казнить разными способами, но каждый раз Господь спасал его.

В это время племянник мученика Фотий заявил Диоклетиану: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Обоих — Фотия и Аникиту — бросили в темницу. Император приказал разжечь огромную печь и казнить в ней мучеников. Множество христиан, вдохновленные подвигами святых родственников, сами шагнули в жерло и погибли с молитвой на устах. Аникита и Фокий тоже умерли, но тела их не пострадали от огня. Увидев это чудо, многие язычники уверовали в Христа.

На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает — на поветь зовет», — говорили люди. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

С утра народ примечал: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.