Представители Роскомнадзора посетили детский лагерь «Орленок» и рассказали о бережном отношении к персональным данным

11:20, 24 августа 2017, ПАИ

Представители Роскомнадзора приняли участие во встрече с участниками Всероссийского Форума Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Форум прошел на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Краснодарском крае.

Как сообщили Псковскому агентству информации представители ведомства, во встрече приняли участие более 150 ребят в возрасте 13-16 лет, являющихся лидерами детских объединений по направлениям деятельности РДШ, лидерами направлений деятельности РДШ в регионе и школе, а также участниками первого этапа Всероссийского конкурса «Лига ораторов».

В рамках встречи сотрудники надзорного ведомства рассказали о необходимости бережного отношения к персональным данным и ответственного отношения к личным данным, размещаемых в интернете. Также был продемонстрирован социальный ролик по защите персональных данных. В конце встречи дети получили возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры ответственного отношения граждан к своим персональным данным.

Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. С этой целью была создана Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

Помимо информационно-разъяснительной работы с молодыми людьми Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных и рассказывают о том, как вести деятельность в рамках законодательства, не допуская нарушений.