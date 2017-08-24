В Псковской области с начала года более 15 тысяч человек обратились за назначением и доставкой пенсии через интернет

18:35, 24 августа 2017, ПАИ

Согласно статистике обращений через «Личный кабинет гражданина» за 6 месяцев 2017 года 15 тысяч 52 жителя Псковской области через интернет обратились за назначением и доставкой пенсии и 2 тысячи 762 - за получением сертификата на материнский (семейный) капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Граждане, которые ещё не успели оценить преимущества электронных услуг, могут это сделать, воспользовавшись единым порталом Пенсионного фонда es.pfrf.ru.

Для большего удобства граждан портал структурирован не только по типу предоставляемых услуг, но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Если вам необходим сервис, имеющий отношение к персональным данным, потребуется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг. Зарегистрироваться на портале вам помогут клиентские службы ПФР, ежедневно они регистрируют десятки желающих.

Минуя регистрацию с помощью электронных сервисов, вы можете: записаться на прием в ПФР, заказать справки и документы, направить обращение, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ и рассчитать свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».