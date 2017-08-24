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В фиктивной постановке на учёт иностранных граждан обвиняется житель Опочецкого района

Прокурор Опочецкого района направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета,  15 мая обвиняемый незаконно оформил уведомления о прибытии двух граждан Молдавии, в которых указал местом их пребывания на территории Российской Федерации адрес своего дома, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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