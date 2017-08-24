Полтора года тюрьмы получил опочанин, ударивший приятеля ножом

14:54, 24 августа 2017, ПАИ

Житель Опочецкого района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, 9 мая около 22 часов 45 минут обвиняемый во время ссоры с приятелем нанес потерпевшему кухонным ножом удар в область шеи и повредил ему сонную артерию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.