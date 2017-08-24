0
14:53
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
09:02
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
09:41
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
09:31
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
20:33
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
17:08
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
Еще новости
Происшествия

Полтора года тюрьмы получил опочанин, ударивший приятеля ножом

Житель Опочецкого района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета, 9 мая около 22 часов 45 минут обвиняемый во время ссоры с приятелем нанес потерпевшему кухонным ножом удар в область шеи и повредил ему сонную артерию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
24 августа 2017
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
24 августа 2017
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 2
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
20 августа 2017
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО) 5
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
20 августа 2017
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра 1
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
20 августа 2017
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе 1

Идет загрузка...