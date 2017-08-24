Проверочные сборы с пребывающими в запасе гражданами проходят в Псковской области

12:06, 24 августа 2017, ПАИ

С 22 августа по 20 сентября в Псковской области проводятся проверочные сборы с гражданами, пребывающими в запасе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проверочные сборы проводятся для определения уровня боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов, проверки реальности сроков выполнения спланированных мероприятий по мобилизации людских и транспортных ресурсов.

С призванными на сборы гражданами в одной из воинских частей Псковского территориального гарнизона проведут занятия по совершенствованию знаний, умений и навыков по воинским должностям, на которые они предназначены (приписаны) по мобилизации.