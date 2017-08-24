За три кражи и ножевое ранение опочанин отправился в колонию на 4 года и 8 месяцев

12:01, 24 августа 2017, ПАИ

К 4 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорил Опочецкий районный суд местного жителя, который совершил три кражи, а также напал с ножом на свою сожительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.

В суде установлено, что обвиняемый с 22 по 26 февраля, будучи уверенным в том, что в доме в деревне Лобово Опочецкого района хозяин отсутствует, решил в него проникнуть. Находясь в доме, он прошел в комнату, откуда похитил бензопилу «STIHL» стоимостью 1 тыс. 800 рублей.

11 марта этот же мужчина, используя ножовку по металлу, перепилил прут металлической оконной решетки и незаконно проник в отделение почтовой связи «Есенники» Себежского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России». Оттуда он похитил товарно-материальные ценности на сумму 11 тыс. 558 рублей 40 копеек.

6 апреля преступник вновь тем же способом проник в почтовое отделение «Есенники». На этот раз его добычей стали товарно-материальные ценности на сумму 10 тыс. 277 рублей 91 копейка.

Ещё одно преступление злоумышленник совершил 12 марта в собственном доме. В ходе возникшей ссоры, из чувства личной неприязни он ударил свою сожительницу кухонным ножом в правую ногу. Женщина получила колото-резаную рану правого бедра, которая квалифицируется как повреждение, причинившее легкий вред здоровью человека.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (два дела), пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью человека).

Приговор суда вступил в законную силу.