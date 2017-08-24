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Происшествия

За невозвращённый клиенту ноутбук на ремонтника из Опочки завели уголовное дело

В ношении индивидуального предпринимателя, который занимается ремонтом компьютерной техники в городе Опочке, завели уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Опочецкого района, в ходе следствия установлено, что 20 ноября 2016 года подозреваемый принял от местного  жителя   ноутбук для ремонта, который до настоящего времени не возвратил хозяину. Тем самым индивидуальный предприниматель причинил своему клиенту ущерб  на сумму 9 тыс. рублей.    

Добавим, что санкция части 1 статьи  160 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

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