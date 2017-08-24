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Общество

В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»

В буфете новой школы Пскова (деревня Борисовичи Псковского района) не будет чипсов и газировки, а спортзал после основных занятий не станут закрывать на ключ. Об этом сотрудников школы попросил губернатор Псковской области Андрей Турчак, который сегодня, 24 августа осмотрел новое учебное заведение.

В столовой начальник цеха питания рассказала, что завтрак для школьников будет бесплатным, а стоимость обеда составит 165 рублей. При этом выбор блюд будет свободным.  

Директора школы Татьяну Светенко глава региона попросил выработать специальный график по обслуживанию спортзала вне школьных уроков.

Напомним, что школа в Борисовичах откроет свои двери 1 сентября. В трехэтажном здании с современными учебными классами, инновационными лабораториями, вместительным актовым и несколькими спортивными залами будет учиться 1,3 тыс. школьников с 1-го по 11-й класс. Средства на строительство современного образовательного учреждения были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

Добавим, что здание новой школы в Борисовичах закреплено за Псковской инженерно-лингвистической гимназией.

Совершить виртуальную экскурсию по школе можно здесь

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