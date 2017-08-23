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Культура

Концерт авторской песни «Скачут, скачут почтари…» пройдёт в Пушкинских Горах

26 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится концерт авторской песни «Скачут, скачут почтари…», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В Научно-культурном центре заповедника выступят исполнители Валентин Вихорев, Александр Копосов и Лада Вихорева. В программе концерта — пушкинский цикл Валентина Вихорева, а также стихи и песни других авторов.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

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