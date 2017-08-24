Спасатели ликвидируют подтопления в шести районах Псковской области

13:01, 24 августа 2017, ПАИ

24 августа пожарно-спасательные подразделения Псковской области участвуют в ликвидации подтоплений территорий в Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее со ссылкой на синоптиков сообщалось, что очень сильный дождь продолжится в Псковской области в течение суток 24 августа.

Напомним, вчера из-за непогоды подтопленными оказались 8 домов в Печорах.