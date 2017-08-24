Вся королевская рать

13:08, 24 августа 2017, ПАИ

Брэд Парскаль, один из самых крутых политтехнологов современности, однажды сказал: «Выборы всегда разные. Меняется время, технологии – все это неизбежно. Одно лишь остается неизменным. В любых выборах всегда участвует Вилли Старк…».

Вилли Старк – главный герой романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Это прототип известного американского политического деятеля 1920-1930-х годов Хью Лонга, сенатора от штата Луизиана. В общем, абсолютно реальный персонаж. В историю он вошел, прежде всего, как эталон беспринципного политика популистского толка. Его методом является запредельный цинизм, демагогия и политический шантаж. Считал весь мир сосредоточием зла и на этом основании полагал, что в политической борьбе нет грани между добром и злом. Деньги побеждают зло. Подкуп, устранение конкурентов? Почему бы и нет.

Некоторое время политическая карьера Старка развивалась успешно. Но сколь резким был его взлет, столь стремительным было падение. Что, однако, не помешало ему занять особое место в политической истории. Что еще за Вилли Старк? Да вот же он – с пеной у рта перешагивает через оппонентов, не замечая, что сам движется к краю пропасти…

Но вернемся к нашим баранам. На фоне достаточно спокойной компании по выборам муниципальных депутатов, выяснилось, что и в нашем регионе имеется свой Вилли Старк. Выяснилось, надо сказать, совершенно неожиданно. На прошлой неделе начались звонки на «горячую линию» для связи с избирателями. Затем и в социальных сетях появилась информация о том, что людей пытаются в буквальном смысле слова подкупить голосовать за определенных кандидатов.

Технология довольно проста. Гражданам предлагается заключить «договор» на ведение агитации среди своих родственников или знакомых за конкретных кандидатов. При заключении «договора» негласным условием является обязательное досрочное голосование за определенного кандидата. При заключении «договора» от граждан требуют предоставить паспортные данные и обещают заплатить две тысячи рублей. Эти «определенные кандидаты», на первый взгляд, представляют совершенно разные партии. Есть даже «беспартийные» самовыдвиженцы. Но есть и то, что их объединяет. По «странному стечению обстоятельств» практически все они представляют структуры, незримо связанные с самым известным «опальным псковским олигархом». Этот «морской царь» не оставляет попыток вернуть себе былое могущество, чтобы как в прежние времена сомкнуть пальцы на шее региона.

«Родственников и знакомых» при этом убеждают, что все абсолютно законно. Очень, кстати, может быть. Никакой закон не в силах предусмотреть абсолютно все возможные ситуации. Если вспомнить недавнее прошлое, то различные формы «лохотронов» тоже были законны – ведь граждане добровольно отдавали свои деньги мошенникам.

Организаторы этой акции, надо полагать, дурачками себя не считают. Думаю, юридические последствия они просчитали заранее. Договор на ведение агитации на самом деле является законной формой предвыборной борьбы. Но ведь не среди родственников же? Как вы себе это представляете: собралась семья на кухне и давай друг друга агитировать. Стороны используют нестандартные ходы, применяют самые изощренные политические технологии. Но и этого недостаточно. В решающий момент один из агитаторов достает из кармана «веский аргумент» – 2 000 рублей. И вот тут чаша весов, наконец, склоняется в пользу кандидата от партии Гав… А, да, ведь кандидаты из «правильного списка» представляют самые разные партии. Бывают же такие случайные совпадения…

Юридически тут вряд ли можно подкопаться. В тексте договора нет указаний на необходимость подкупа. А то, что, бродящие по квартирам агитаторы добавляют на словах, к делу не пришьешь. Интересно, многих так получилось сагитировать? Не хочется плохо думать про жителей Пскова. Надеюсь, они оценивают свое право выбора не в 2 000 рублей.

Традиционно смешнее других в этой истории выглядит местная КПРФ. Это довольно неожиданно, но лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко, судя по всему, в доле. Без капли смущения он так и заявил: «Это законная агитация. Я так считаю, и все так считают… У нас есть строка расходов на агитацию. Мы должны её использовать». Тут не прибавить, ни убавить. Очевидно, граница между агитацией и подкупом на этих выборах для тов. Алексеенко стерлась. Не удивлюсь, если раздачу паленой водки в 50 метрах от избирательного участка он также сочтет за «законную агитацию».

А быть может таким нестандартным способом псковские коммунисты начали свое «возвращение к истокам»? Ведь и сам вождь мирового пролетариата, как известно, никогда не стеснялся в политичеких средствах и методах.

А что дальше? По сценарию романа «Вся королевская рать» ставки растут. Когда твоя избирательная кампания построена на принципах цинизма и подкупа, нельзя останавливаться на половине пути. Законы? Да кого они останавливают? «Законы – это штаны, купленные в прошлом году. А у нас всегда – нынешний год, и штаны всегда лопаются по шву, и щиколотки наружу. Законы всегда тесны и коротки для подрастающего человечества. В лучшем случае ты можешь что-то сделать, а потом сочинить подходящий к этому случаю закон, но к тому времени, как он попадёт в книги, тебе уже нужен новый». Поэтому стоит ли напрягаться? Вы считаете это подкупом? Да вы просто живете в прошлогодних шитанах. Это год назад мы сами говорили о коррупции. Сегодня все это – законная агитация…

Что у нас насчет игры на повышение? За примерами далеко не надо ходить. Не далее как вчера Алексей Ракунов, кандидат от партии «Родина», в прямом эфире местной раодиостанции заявил, что ему предлагали пятьсот тысяч рублей за то, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов. Это, конечно, только слова, но в данном случае они, похоже, не расходятся с действительностью. Интуиция подсказывает, что в оставшиеся до выборов дни мы не раз увидим, как «совершенно неожиданно» различные кандидаты будут сниматься с выборов и, вероятно, в пользу вышеупомянутой группы, представляющей интересы «опального олигарха». Их сторонники нам будут в уши заливать про кандидатов, сделавших осознанный выбор. И мы, несомненно, порадуемся за этих людей. Ведь это очень приятно, когда за «осознанный выбор» ты вдобавок становишься немножко богаче. Где-то на полмиллиона рублей…

Любая история, как водится, имеет продолжение и финал. Вилли Старк (а в реальной жизни Хью Лонг), окончательно запутавшийся в паутине собственной лжи, бесконечных подкупах друзей и врагов, трагически погибает.

Но есть и альтернативный сюжет. То, как история могла бы развиваться, описывает Синклер Льюис в романе «У нас это невозможно». Базз Уиндрип, чьи прототипом также является Хью Лонг, все-таки добивается власти. На выборах он обещает побороть коррупцию, провести коренные экономические и социальные реформы. После своего избрания Уиндрип получает полный контроль над правительством и устанавливает тоталитарное правление с помощью военной силы, на манер Гитлера и СС. Впрочем, это уже немного другая история…