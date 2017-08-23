В День знаний можно будет бесплатно побывать в Псковском музее-заповеднике

15:26, 24 августа 2017, ПАИ

1 сентября на объектах Псковского музея-заповедника пройдёт День открытых дверей. Для всех учащихся школ и вузов России в этот день вход в Поганкины палаты (за исключением коммерческих выставок), Главное здание музея, Картинную галерею, Приказную палату (за исключением коммерческих выставок) бесплатный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Также 1 сентября в 12:00 и 14:00 пройдёт культурно-образовательная программа «Путешествие с музейным букварем» для организованных групп 3-5 классов. С помощью специального путеводителя «Музейный букварь» ребята узнают о музейных предметах и их истории. Перед началом путешествия участникам предстоит выбрать самого главного человека в группе – «навигатора», который должен провести команду верным маршрутом, а также его помощника – «скрибера». «Скриберу» будет поручено важное задание - отмечать в «Листе путешественника» полученную командой информацию. На протяжении всего пути участников программы сопровождают опытные путешественники - научные сотрудники отдела «Музейный образовательный центр». Они помогут ребятам ориентироваться в музейном пространстве и ответить на вопросы.

Самые целеустремленные участники получат подарки от Псковского музея-заповедника. Сбор группы состоится в фойе Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Стоимость программы - 800 рублей.

1 сентября в 13:00 и 14:00 состоится музейно-педагогическое занятие «О чем расскажет музейный предмет» для индивидуальных посетителей: детей и родителей. На занятии дети познакомятся с историей музейных экспонатов, их предназначением, а также узнают много нового из рассказа сотрудников музея. Сбор группы назначен в фойе Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7)

Билет для взрослых будет стоить 100 рублей, для школьников – 60 рублей, для дошкольников – 40 рублей.