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Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования

Важно сохранить темпы развития сферы образования, заявил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский. Об этом с педагогической конференции, которая проходит 24 августа в новой псковской школе (деревня Борисовичи Псковского района), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Благодаря помощи и поддержке Андрея Турчака [губернатор Псковской области] проводится текущий ремонт школ, строятся новые, на высоком уровне поставлена работа с одаренными детьми, вводятся инновации в сферу образования. Важно сохранить эти темпы развития», - подчеркнул депутат и добавил, что «Единая Россия» уделяет особое внимание именно сфере образования. «Проблемы дошкольного и школьного образования находятся у нас на особом контроле. Ведь в конечном итоге это вопросы подготовки кадров для предприятий», - отметил он.

Парламентарий вручил директору новой школы в Борисовичах Татьяне Светенко благодарственное письмо и добавил, что рассчитывает на сотрудничество.

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