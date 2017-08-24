Александр Котов: Все школы Псковской области готовы принять детей 1 сентября

13:32, 24 августа 2017, ПАИ

Все школы Псковской области готовы принять детей 1 сентября, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на региональной педагогической конференции 24 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши все школы готовы принять детей 1 сентября. Замечаний у проверяющих органов нет, но это не значит, что проблем в образовательной системе нет. Я уверяю вас, что мы работаем системно и кропотливо, чтобы эти проблемы решались, чтобы вы почувствовали конкретные изменения в лучшую сторону», - сказал спикер регионального парламента.

Он выразил благодарность педагогам, которые работают в образовательных учреждениях области. «Поздравляю вас с наступающим праздником — Днем знаний. Желаю, чтобы вы успешно справлялись с учебными планами, чтобы вы получали удовольствие от работы», - обратился Александр Котов к учителям.

Также председатель ПОС отметил важность реализации программы строительства новых школ: «Эта программа призвана решить две проблемы: ликвидация всех аварийных образовательных учреждений и уход от второй смены, чтобы все учились в одну. Мы сделаем так, чтобы эта программа работала, чтобы эти проблемы были решены».