Командующий СЗО войск Росгвардии: В Псковской области созданы отличные условия для службы

13:23, 24 августа 2017, ПАИ

24 августа губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Сергеем Захаркиным, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона поприветствовал командующего и отметил существующее тесное взаимодействие областных властей с региональным подразделением Росгвардии. «Все мероприятия, которые мы проводим, мы проводим вместе. Поддержка есть в массовых мероприятиях, их много особенно сейчас, в преддверии сентябрьских и мартовских избирательных циклов», — сказал Андрей Турчак. Глава региона также подчеркнул, что в выполнении своих задач войска национальной гвардии всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны власти и жителей Псковской области.

В свою очередь Сергей Захаркин поблагодарил администрацию области и лично Андрея Турчака за содействие и отметил, что в регионе созданы отличные условия и инфраструктура для личного состава Росгвардии. «Мы видим, как должно быть во всех регионах. Будем учиться на примере Псковской области», — сказал он.

Сергей Захаркин констатировал, что на сегодняшний день региональное отделение Росгвардии полностью сформировано и начался этап реформации. «Планируется слияние существующего специального моторизованного батальона, который выполняет задачи на территории области. Основу гарнизона составит отряд мобильного особого назначения. Они сольются в одну единую организацию, и мобильный отряд будет переведен на военную службу», — пояснил Сергей Захаркин и выразил надежду на поддержку со стороны областных властей и в этом вопросе.

Также командующий СЗО войск Росгвардии отметил произошедшие в регионе позитивные изменения с момента его последнего визита в 2012 году. «Регион заметно преобразился. Очень серьезная подвижка произошла в плане здорового образа жизни, в плане чистоты, порядка, благоустройства. Это заметно и очень приятно», — сказал Сергей Захаркин. Он также добавил, что два дня, которые находится в Пскове, с удовольствием проводит утреннюю пробежку по городской набережной. «Все проверил, и могу только знак качества поставить», — резюмировал генерал-полковник.

В заключение встречи Андрей Турчак и Сергей Захаркин выразили уверенность в том, что эффективное сотрудничество и совместная работа будут продолжены.