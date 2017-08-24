Ещё три новые школы будут построены в Псковской области

13:20, 24 августа 2017, ПАИ

Правительство РФ поддержало заявку Псковской области, благодаря чему в регионе будут построены ещё три новые школы. Государство на строительство выделяет 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак на областной Педагогической конференции, которая проходит сегодня, 24 августа, в новой школе Пскова (деревня Борисовичи Псковского района), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, глава региона отметил, что образовательная система Псковской области полностью готова к новому учебному году. Он подчеркнул, что школы Пскова прошли приёмку к 1 сентября без единого замечания.

По словам Андрея Турчака, на проведение ремонтов в образовательных учреждениях были выделены 184 млн рублей, а из резервного фонда дополнительные средства направлены на ремонты в Пыталовской, Плюсской и Дедовичской школах. Также к новому учебному году были обновлены спортивные залы в 12 школах области.

Губернатор остановился и на школе, в которой проходит конференция. «Школа новая не только по своим стенам, но и по содержанию. Это действительно новый уровень оснащения, современный. Для самых разных категорий здесь предусмотрен полный набор», - сказал он и добавил, что школа «должна распахнуть свои двери и для детей из соседних микрорайонов».

Глава региона пообещал, что и в новом учебном году будет продолжена практика поощрения педагогов, а зарплате учителей, как и прежде, будет уделяться особое внимание.

«День знаний уже не за горами. Хотел бы поздравить всех с наступающим праздником, здоровья и успехов в вашем нелегком труде. То внимание, которое вы уделяете нашим детям, - оно бесценно», - заключил губернатор.