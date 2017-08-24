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Глава Пскова надеется, что дети не разнесут новую школу в Борисовичах

Глава Пскова Иван Цецерский выразил надежду, что дети сохранят новую городскую школу. «Главное еще, конечно, - это все сохранить, прекрасные классы хорошего дизайна, чтобы наши дети не разрисовали тут все, не разнесли все», - сказал он на региональной педагогической конференции 24 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что современная школа в Борисовичах открывает новые возможности для юных псковичей. «Но этот путь был непростым, тернистым. За 9 месяцев мы сделали эту школу - такую привлекательную изюминку города. Средства из государственного и регионального бюджета мы освоили с высоким уровнем ответственности и качества. Те скептики, которые выражали сомнения, что люди работают в три смены, - я просто могу вам сказать, что этот объект - труд многих и многих тысяч людей», - сказал глава города.

Он также упомянул о реализации проекта «500 новых окон», направленного на замену окон в школах муниципалитета. «Мы ни в коем случае не остановимся и в следующем году. С праздником, с Днем знаний. В добрый путь с новой школой!» - заключил Иван Цецерский.

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