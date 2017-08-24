Представитель Минобрнауки РФ поздравил псковских педагогов с наступающим Днём знаний

13:41, 24 августа 2017, ПАИ

Директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ Михаил Попов поздравил псковских педагогов с наступающим Днём знаний. Об этом с педагогической конференции, которая проходит 24 августа в новой псковской школе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мне очень приятно находиться здесь с великим народом, который на протяжении многих веков стоит на границе. От имени Министерства я искренне поздравляю всех с праздником», - сказал Михаил Попов.

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов отметил, что рад приветствовать коллег-педагогов в новой школе. «То, что мы именно тут проводим педсовет - символично, ведь это первое за 25 лет учебное заведение, которое откроется в Пскове», - отметил он.

Затем губернатор региона Андрей Турчак вручил награды лучшим учителям Псковской области.