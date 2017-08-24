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Общество

О необходимости усиления контроля за выходом детей в интернет заявил прокурор Псковской области

О необходимости продолжать работу по усилению контроля за выходом детей в интернет заявил прокурор Псковской области Сергей Белов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с региональной педагогической конференции, которая проходит сегодня, 24 августа.

«Исходя из нашей практики, я вижу следующие проблемы. Те трагические события, которые произошли в Стругах Красных, открыли нам глаза на проблему всей страны. Нужно выявлять подростков склонных к суициду - это главная задача. Я думаю что эта проблема приближает нас к понимаю проблемы кризиса духовности общества», - сказал Сергей Белов и уточнил, что имеет в виду отказ от православия и вступление в запрещенную в России террористическую группировка ИГИЛ.

Руководитель надзорного ведомства подчеркнул, что нельзя забывать о работе в образовательных учреждениях. «Мной был дан указ сотрудникам прокуратуры проводить профилактические мероприятия и дальше работать в этом направлении», - заметил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что работающие с несовершеннолетними психологи и педагоги должны проходить специальный отбор. «Выявляются факты неисполнения законов. В Середкинской средней школе, к примеру, работал мужчина, который в 2007 году вовлек несовершеннолетнего в связь», - констатировал Сергей Белов, а также добавил, что в области встречаются случаи насилия в семьях.
 

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