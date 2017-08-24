Наталия Соколова: Родители сегодня абстрагируются от воспитания ребенка

14:11, 24 августа 2017, ПАИ

«Родители сегодня несколько абстрагируются от воспитания ребёнка», - заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, выступая на педагогической конференции, которая 24 августа проходит в новой псковской школе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Наталии Соколовой, на плечи учителей ложится воспитание детей и их родителей. «Год предстоит нелёгкий и экономически, и морально, поэтому терпения и сил вам», - пожелала омбудсмен.

«Чтобы родители приходили не разбираться с учителями, а приходили и участвовали в мероприятиях школы. С началом нового учебного года и пусть он будет лучше чем остальные. С праздником!» - добавила она.