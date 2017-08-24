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Происшествия

В Великих Луках мужчина осужден за избиение врача Скорой помощи, забравшего его из ресторана

Уроженец Новоржевского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116  УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершённые из хулиганских побуждений). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, 2 июля бригада Скорой помощи выехала в ресторан «Бурбон» в Великих Луках для оказания помощи гражданину. Врач по результатам осмотра пострадавшего принял решение о его госпитализации. По пути следования в больницу находящийся в состоянии алкогольного опьянения  мужчина беспричинно  ударил медика ногой в область бедра. Опасаясь за свою жизнь, врач выбежал из автомобиля Скорой помощи, однако гражданин догнал его, и, в присутствии множества очевидцев, нанес второй удар ногой в грудную клетку.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому  наказание в виде 340 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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