ОНФ в Псковской области инициировал подготовку единых критериев оценки инвестпроектов в сфере обращения с отходами

17:57, 24 августа 2017, ПАИ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области инициировали подготовку перечня единых критериев оценки инвестиционных проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов на территории региона. Работа ведется в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данное предложение было озвучено в ходе очередного заседания рабочей группы при администрации области по вопросам обращения ТКО на территории Пскова и области с участием представителей профильных структур, бизнес-сообщества и общественников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Участникам заседания представлен проект «дорожной карты» по переходу на новую систему обращения с отходами в регионе, рассчитанный до 2019 года. Он предусматривает разработку и утверждение нормативно-правовых актов, конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО инвестиционных проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов на территории региона.

Член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская озвучила инициативу общественников о подготовке перечня единых критериев оценки для сравнительного анализа всех инвестиционных проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов, представленных на рассмотрение рабочей группы.

«Заседания рабочей группы будут проходить наиболее эффективно, если предварительно всем участникам будут направляться презентационные материалы всех рассматриваемых проектов. Это позволит каждому члену рабочей группы ознакомиться с ними заранее и непосредственно на заседании задавать уточняющие вопросы, чтобы в ходе заседания состоялся конструктивный диалог по существу. Также подобный механизм позволит оценивать представленные проекты по единой шкале, что даст возможность исключить лоббизм и возможную коррупционную составляющую», – пояснила Плявинская.

Инициатива получила одобрение членов рабочей группы и принята к исполнению. Как подчеркнула Плявинская, все нормативно-правовые акты и мероприятия, связанные с переходом на новую систему обращения с мусором, должны проходить публичное обсуждение.

«Тема обращения с ТКО является одной из важных для жителей Псковской области и особенно жителей областного центра, где с 1947 г. и до сих пор в нарушение действующих в настоящее время санитарных норм в городской черте функционирует свалка, давно исчерпавшая свой ресурс. Активисты Народного фронта держат на контроле ситуацию с решением вопроса о выборе мест для размещения межмуниципальных полигонов и выбором инвестора для реализации проекта мусороперерабатывающего предприятия с учетом современных достижений в данной отрасти», – подчеркнула Плявинская.