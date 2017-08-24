Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков

14:53, 24 августа 2017, ПАИ

Псковская область приближается к опасному уровню осадков, сообщила Псковскому агентству информации руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, за вчерашние сутки в Псковской области выпало 22 мм осадков. «Это неблагоприятное явление, о нём все службы были предупреждены, но это ещё не опасное явление. Получится ли опасное явление сегодня - более 50 мм осадков - мы узнаем вечером. Вероятность есть», - подчеркнула специалист.

Она также отметила, что затопления не зависят от количества осадков, на этот факт влияет состояние ливневой канализации.

Кроме того Тала Нещадимова уточнила, что по погнозам дождь прекратится к середине дня 25 августа.