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Политика

Алексей Севастьянов считает парадоксальной позицию КПРФ по покупке голосов

«Я считаю, это неприемлемо», - заявил член фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Александр Севастьянов, комментируя Псковскому агентству информации сообщения о подкупе избирателей кандидатами накануне выборов в Псковскую городскую Думу.

При этом он выразил удивление позицией первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко по данному вопросу. Напомним, в комментарии ПАИ коммунист заявил, что не считает действия лиц, обещающих заплатить 2 тысячи рублей избирателю, который сам проголосует за определённого кандидата и убедит сделать это ещё одного человека, незаконными. 

«Что касается КПРФ то это парадоксально. А честь, совесть, уважение людей, это как? А будущая судьба города?» - высказал свое мнение Алексей Севастьянов. 

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы. Добавим, что на «горячую линию» для связи с избирателями из Пскова поступили уже более двух десятков жалоб на попытки подкупа

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