0
21:23
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
09:41
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
22:24
Фильм «Нелюбовь» вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии
18:00
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
17:17
Он вернулся
12:20
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

Органистка из Германии сыграет сегодня на печорском органе

24 августа в 18:30 в лютеранской кирхе в Печорах выступит органистка из Кёльна (Германия) Анна Шамнэ, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

В 2004 году Анна окончила Детскую музыкальную школу им. Д. Д. Шостаковича с отличием, в 2006 окончила общеобразовательную школу-интернат, в 2010 окончила Калининградский областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова с отличием, в 2014 окончила высшую школу музыки в Кельне с отличием. В настоящее время проходит обучение на магистратуре в Высшей школе музыки в Детмольде.

Выступала в рамках фестиваля «Культурного лета земли Рейнланд-Пфальц», в рамках «Международных органных концертов» 2012 в Бонне выступала в ансамбле «Молодая филармония Кельна», а также сольно на сцене Кельнской филармонии. Повышала своё профессиональное мастерство на мастер-классах у ведущих специалистов Европы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма
23 августа 2017
Псковские фотографии появились в аэропорту Крыма 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 2
Фильм «Нелюбовь» вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии
22 августа 2017
Фильм «Нелюбовь» вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
22 августа 2017
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
22 августа 2017
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
22 августа 2017
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
21 августа 2017
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области

Идет загрузка...