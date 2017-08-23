Органистка из Германии сыграет сегодня на печорском органе

15:17, 24 августа 2017, ПАИ

24 августа в 18:30 в лютеранской кирхе в Печорах выступит органистка из Кёльна (Германия) Анна Шамнэ, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

В 2004 году Анна окончила Детскую музыкальную школу им. Д. Д. Шостаковича с отличием, в 2006 окончила общеобразовательную школу-интернат, в 2010 окончила Калининградский областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова с отличием, в 2014 окончила высшую школу музыки в Кельне с отличием. В настоящее время проходит обучение на магистратуре в Высшей школе музыки в Детмольде.

Выступала в рамках фестиваля «Культурного лета земли Рейнланд-Пфальц», в рамках «Международных органных концертов» 2012 в Бонне выступала в ансамбле «Молодая филармония Кельна», а также сольно на сцене Кельнской филармонии. Повышала своё профессиональное мастерство на мастер-классах у ведущих специалистов Европы.