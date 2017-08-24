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Общество

В Псковской области с посылками обращаются аккуратно, заверил начальник регионального филиала «Почты России»

В Псковской области с посылками обращаются аккуратно, заверил начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, в Псковской области не было замечено случаев небрежного обращения с почтой на уровне погрузочно-разгрузочных работ. Почтальон осуществляет контроль за действиями водителя и грузчиков. «Мы внимательно относимся к обращениям клиентов и оперативно принимаем меры. Я сам лично по утрам смотрю, как работает наш магистральный сортировочный центр, руководители почтамтов делают так же», - подчеркнул Андрей Марков. 

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