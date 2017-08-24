0
14:53
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
09:02
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
09:41
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
09:31
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
20:33
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
17:08
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
Еще новости
Происшествия

Андрей Марков: Почтальоны имеют чёткую инструкцию действий на случай нападения преступников

Почтальоны имеют чёткую инструкцию, как себя вести в случае нападения на них преступников, сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 августа начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

«Случиться может все, что угодно, - сказал Андрей Марков. - Мы минимизируем риски за счет определенных процедур, которые не позволяют перевести данный вид преступлений в «привлекательные». Мы оперативно взаимодействуем с силовыми структурами и применяем технологию «мобильный почтальон». Объединяются несколько участков и почтальон перемещается на машине – сам или с водителем».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Андрей Марков: Почтальоны имеют чёткую инструкцию действий на случай нападения преступников В Псковской области с посылками обращаются аккуратно, заверил начальник регионального филиала «Почты России» Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00 Право на «лево»: ПАИ-live с Евгением Зинкевичем Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове Ради безопасности пешеходов в Пскове готовы жертвовать пропускной способностью светофоров Светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове будет установлен в ближайшие дни Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
24 августа 2017
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
24 августа 2017
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 2
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
20 августа 2017
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО) 5
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра
20 августа 2017
Пскович, заказавший убийство в Карелии, экстрадирован с Кипра 1
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе
20 августа 2017
Водитель осталась жива после столкновения поезда и автомобиля в Себежском районе 1

Идет загрузка...