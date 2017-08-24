Андрей Марков: Почтальоны имеют чёткую инструкцию действий на случай нападения преступников

15:22, 24 августа 2017, ПАИ

Почтальоны имеют чёткую инструкцию, как себя вести в случае нападения на них преступников, сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 августа начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

«Случиться может все, что угодно, - сказал Андрей Марков. - Мы минимизируем риски за счет определенных процедур, которые не позволяют перевести данный вид преступлений в «привлекательные». Мы оперативно взаимодействуем с силовыми структурами и применяем технологию «мобильный почтальон». Объединяются несколько участков и почтальон перемещается на машине – сам или с водителем».