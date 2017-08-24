Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована

16:20, 24 августа 2017, ПАИ

В Псковской области отреставрируют Церковь Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района. Государственным заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) Министерства культуры РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Православный храм находится в 16-и километрах от Порхова. Церковь относят к самым большим в Псковской области вотчинным храмам XVIII века. Специалисты отмечают, что по конструктивному решению и декоративному оформлению храм Вознесения Господня не имеет аналогов во всей Псковской области.

Храм Вознесения Господня был выстроен в 1796 году и действовал до 60-х годов 20-го столетия. За время существования Церковь Вознесения Господня серьезно пострадала. Храмовая усыпальница была полностью разорена. Сегодня храм находится в неудовлетворительном состоянии.

По государственному контракту Северо-Западной дирекции с ООО «Санкт-Петербургский реставрационный центр» до конца лета 2018 года в церкви должны быть выполнены следующие работы: реставрация кровельных покрытий, фасадов, воссоздание картушей на главном куполе, усиление основания кирпичного купола ротонды, внутренние работы на южном приделе.

Напомним, в октябре этого года в Пскове должны быть завершены работы по реставрации и ремонту кровли Церкви Николая Чудотворца ансамбля Снетогорского монастыря.

Также до конца года планируется выполнить работы по сохранению монументальной живописи в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря и в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Метелево. На обоих объектах работают специалисты подрядных организаций.

«Псковская область -это очень важный для нас регион, в котором у дирекции на сегодняшний день более десяти объектов в разной степени реализации ремонтно-реставрационных работ. В этом году завершим работы в Церкви Николая Чудотворца, в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря и в Церкви Успения Пресвятой Богородицы. Эти уникальные архитектурные сооружения будут возрождены в той части, где прошла реставрация. Это очень важно для сохранения исторической памяти северо-запада нашей страны», — подчеркивает руководитель СЗД Наталья Волынская.