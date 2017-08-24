Работа псковских почтовых отделений ускорится

15:44, 24 августа 2017, ПАИ

Работа псковских почтовых отделений ускорится после комплекса мер по переформатированию. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

Отделениям предстоит не просто ремонт и переформатирование с точки зрения внешнего вида, мебели и навигации, будет внедрён комплекс мер, направленных на то, чтобы ускорить обслуживание и разделить потоки сложных и простых операций.

«Мы уже сделали все окна для платежей универсальными. Раньше были отдельные для выплаты пенсий, приема платежей, выдачи посылок, из-за этого возникали очереди. Теперь в очереди к одному к окну должно быть не более пяти человек», - отметил Андрей Марков.

Кроме того, почта планирует окончательно перейти на новое программное обеспечение. Сейчас с ним работают лишь 300 отделений. «Следующее направление – электронные очереди. Пока в Псковской области всего шесть отделений с электронными очередями. Их внедрение продолжится. Отделения будут временно закрываться на капремонт. Будет меняться зонирование, более удобными станут рабочие места операторов», - уточнил Андрей Марков.