0
15:31
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
15:30
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
15:00
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:27
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
13:20
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
12:54
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
10:19
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
Еще новости
Общество

Работа псковских почтовых отделений ускорится

Работа псковских почтовых отделений ускорится после комплекса мер по переформатированию. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live  сообщил начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

Отделениям предстоит не просто ремонт и переформатирование с точки зрения внешнего вида, мебели и навигации, будет внедрён комплекс мер, направленных на то, чтобы ускорить обслуживание и разделить потоки сложных и простых операций.

«Мы уже сделали все окна для платежей универсальными. Раньше были отдельные для выплаты пенсий, приема платежей, выдачи посылок, из-за этого возникали очереди. Теперь в очереди к одному к окну должно быть не более пяти человек», - отметил Андрей Марков.

Кроме того, почта планирует окончательно перейти на новое программное обеспечение. Сейчас с ним работают лишь 300 отделений. «Следующее направление – электронные очереди. Пока в Псковской области всего шесть отделений с электронными очередями. Их внедрение продолжится.  Отделения будут временно закрываться на капремонт. Будет меняться зонирование, более удобными станут рабочие места операторов», - уточнил Андрей Марков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
24 августа 2017
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
24 августа 2017
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 августа 2017
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
24 августа 2017
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
24 августа 2017
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
24 августа 2017
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
24 августа 2017
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00 1
Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове
24 августа 2017
Группа The Retuses даст бесплатный концерт в Пскове 3

Идет загрузка...