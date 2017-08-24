Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове

15:30, 24 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 24 августа, в связи с последствиями неблагоприятного погодного явления - очень сильного дождя, - в город выведены более 60 работников коммунальных служб и 15 единиц специальной техники для откачки воды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, для борьбы с непогодой задействованы машины и помпы всех муниципальных предприятий: Горводоканала, Псковских тепловых семей, Комбината благоустройства. В город выведены силы и средства подрядных организаций, обслуживающих по муниципальному контракту улично-дорожную сеть. Помощь коммунальщикам Пскова оказывает региональное МЧС: на проспекте Энтузиастов работает пожарно-насосная станция большой производительности и рукавный автомобиль.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон 055 поступило 26 заявок от населения о подтоплениях различных территорий. Незамедлительно заявки были направлены в Управления городского хозяйства, которое координирует и организует работу по откачке воды. В наиболее сложных местах работает сразу несколько единиц техники.

В местах, где вода скапливается на проезжих частях улично-дорожной сети Пскова, выставлены временные знаки ограничения движения и объезда. Как пояснили в УГХ, для увеличения пропускной способности канализационных люков открыты колодцы. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, по возможности не пользоваться личным транспортом, пересаживаться на общественный.

Мониторинг городских территорий ЕДДС и УГХ ведется в режиме онлайн: мобильные группы передвигаются по городу и сообщают информацию в управление. 23 августа с 18:00 коммунальные службы города работают в особом режиме.

По информации Гидрометцентра, за сегодняшние сутки в городе выпало 70% от месячной нормы осадков. «Велика вероятность того, что сильный дождь в Пскове будет идти весь оставшийся световой день», - отметила начальник регионального Гидрометцентра Тала Нещадимова.