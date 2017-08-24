В 2017 году международный трафик по входящим посылкам вырос на 37%

16:00, 24 августа 2017, ПАИ

В 2017 году международный трафик по входящим посылкам вырос на 37%, сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

«Пик – конец октября, ноябрь, декабрь. Так что, увеличение потока будет как минимум в два раза», - уточнил собеседник агентства и добавил, что по остальным видам корреспонденции отмечен рост на 7%.

«Мы продолжаем открывать специализированные центры по работе с посылками. Вводятся участки курьерской доставки: сегодня это Великие Луки и Псков», - обратил внимание Андрей Марков.