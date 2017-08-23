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Великолукская лучница завоевала «серебро» на Всемирной летней универсиаде

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «серебро» в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука на XXIX Всемирной летней универсиаде, которая продолжится до 30 августа в городе Тайбэе (Китай). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

Александра Савенкова выступала на соревнованиях в составе студенческой сборной России. В финале россиянки уступили соперницам из Южной Кореи.

Всего в универсиаде принимают участие боле 10 тысяч спортсменов и официальных лиц из 170 стран.

 

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