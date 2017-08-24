Четыре дороги закрыты для движения в Пыталовском и Пушкиногорском районе из-за ливня

15:59, 24 августа 2017, ПАИ

В Псковской области в связи с продолжительными осадками произошло размытие дорожного полотна и затопление ряда автодорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В настоящее время закрыты для движения дороги Вышгородок - Пыталово, (объезд через дорогу Котоново - Зайково - Пыталово) Гавры - Красногородск (объезд через Остров) в Пыталовском районе, Покрестье - Гарино (объездов нет), Покрестье - Рождествено (объезд через Новгородку) в Пушкиногорском районе.

Ранее также сообщалось о том, что на 33-м километре перекрыта дорога Неелово – Кудина Гора.