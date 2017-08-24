Эффективность работы «Почты России» в Псковской области ежегодно растет в 2 раза

16:00, 24 августа 2017, ПАИ

«В среднем мы свою эффективность каждый год увеличиваем в два раза. Это кропотливая работа: нам нужно не просто показать прибыли, но и заложить средства на модернизацию, предусмотреть деньги на премии и выплаты», - в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

Он добавил, что не смотря ни на что доступность почтовых услуг должна остаться неизменной. «У нас по области работают 2,5 тысяч человек, в том числе 1100 почтальонов. У нас один из немногих регионов с такой сетью», - пояснил Андрей Марков. По его словам, почта несет на себе социальную функцию: взаимодействует с соцзащитой, МФЦ, госуслугами, выполняет роль обеспечения жителей товарами.

Руководитель «Почты России» в регионе напомнил, что в настоящее время в муниципалитетах идет внедрение «мобильных почтальонов», кроме того, у почтальонов вскоре появится возможность принимать платежи на дому с помощью терминалов, что сделает услуги доступнее.