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Общество

Из-за утраченного сертификата на границе в Себежском районе задержали спортивных лошадей

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) приостановлено движение автомобиля, в котором из Нидерландов ввозились ранее вывезенные из России для участия в соревнованиях три спортивные лошади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru/

Причина приостановки - отсутствие ветеринарного сертификата. После предоставления нового документа взамен утраченного, животные отправлены в пункт назначения.

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