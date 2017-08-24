Из-за утраченного сертификата на границе в Себежском районе задержали спортивных лошадей
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) приостановлено движение автомобиля, в котором из Нидерландов ввозились ранее вывезенные из России для участия в соревнованиях три спортивные лошади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина приостановки - отсутствие ветеринарного сертификата. После предоставления нового документа взамен утраченного, животные отправлены в пункт назначения.