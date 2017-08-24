Ввоз рыбы из Петербурга в Калининградскую область запретили псковские специалисты

19:43, 24 августа 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения в Псковской области проведен досмотр автотранспортного средства, перемещавшего из Санкт-Петербурга в Калининградскую область замороженную рыбу весом более 18 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской области.

В связи с несоответствием информации о количестве товара, заявленной в товаросопроводительных документах, фактическому весу, установленному при проведении досмотра, и отсутствием ветеринарных сопроводительных документов на часть продукции принято решение о возврате груза отправителю.