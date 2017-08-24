На не стопроцентную диспансеризацию псковских детей-сирот обратила внимание прокуратура

16:14, 24 августа 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области в ходе проверки установила, что в 2016 году не все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, вместо запланированных 97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проживающих как в стационарных учреждениях, так и принятых под опеку и в приемные семьи, диспансеризацию прошли 94,6%.

«Одной из причин этого является несоблюдение требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при планировании диспансеризации детей», - отметили в прокуратуре.

Также вопросы у надзорного ведомства были и к организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. В прокуратуре уверены, что не приняты исчерпывающие меры по охвату максимального числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, всего в 2016 году организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 30 тыс. 652 ребёнка, из которых 886 - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, что составляет менее 3% от общего числа отдохнувших.

В этой связи прокуратура области в администрацию региона внесла представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. По результатам его рассмотрения четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.