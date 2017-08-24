0
16:20
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
15:31
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
15:30
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
15:00
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:27
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
13:20
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
12:54
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
Еще новости
Общество

На не стопроцентную диспансеризацию псковских детей-сирот обратила внимание прокуратура

Прокуратура Псковской области в ходе проверки установила, что в 2016 году не все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, вместо запланированных 97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проживающих как в стационарных учреждениях, так и принятых под опеку и в приемные семьи, диспансеризацию прошли 94,6%.

«Одной из причин этого является несоблюдение требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при планировании диспансеризации детей», - отметили в прокуратуре.

Также вопросы у надзорного ведомства были и к организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. В прокуратуре уверены, что не приняты исчерпывающие меры по охвату максимального числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, всего в 2016 году организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 30 тыс.  652 ребёнка, из которых 886 - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, что составляет менее 3% от общего числа отдохнувших.

В этой связи прокуратура области в администрацию региона внесла представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. По результатам его рассмотрения четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
24 августа 2017
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
24 августа 2017
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
24 августа 2017
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 августа 2017
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
24 августа 2017
Александр Козловский: Важно сохранить темпы развития сферы образования
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
24 августа 2017
Ещё три новые школы будут построены в Псковской области
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
24 августа 2017
В буфете новой школы Пскова не будет чипсов и газировки, а спортзал не станут «закрывать на ключ»
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00
24 августа 2017
ПАИ-live с начальником псковской «Почты России» состоится в 15:00 1

Идет загрузка...