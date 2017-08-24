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Общество

В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым

Сегодня, 24 августа, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.

Накануне федеральное руководство «Почты России» заявило о намерении создать по всей стране в следующем году не менее 500 почтовых отделений «нового формата». Как идет модернизация почты в Псковской области, сколько времени положено ждать в очереди, а сколько ожидающих — уже повод звонить начальству? Об и не только шла речь в интервью с начальником псковской «Почты России».

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