В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Сегодня, 24 августа, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал начальник псковского филиала «Почты России» Андрей Марков.
Накануне федеральное руководство «Почты России» заявило о намерении создать по всей стране в следующем году не менее 500 почтовых отделений «нового формата». Как идет модернизация почты в Псковской области, сколько времени положено ждать в очереди, а сколько ожидающих — уже повод звонить начальству? Об и не только шла речь в интервью с начальником псковской «Почты России».