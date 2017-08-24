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Общество

Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил костюмы Псковской швейной фабрики «Славянка» на выставке продукции легкой промышленности в Рязани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, во время осмотра экспозиции Президент подошел к выставочному стенду псковской швейной фабрики. Директор «Славянки» Елена Косенкова продемонстрировала Владимиру Путину пять мужских костюмов и две модели школьной формы для мальчика и девочки, сшитые в Псковском регионе.

Также руководитель псковского предприятия рассказала Главе государства, что фабрика «Славянка» может работать по любым технологиям и готова одеть даже Президента.

«Я помню вас. Мы с вами уже встречались», — сказал Президент и поблагодарил руководителя псковского предприятия за качественную работу.

Выставка, организованная Минпромторгом России, прошла на Рязанском кожевенном заводе. На ней была представлена продукция 37 российских предприятий, которые используют новые технологии в производстве.

В Рязани Владимир Путин также провел совещание по вопросам развития легкой промышленности в Российской Федерации. Среди важнейших тем обсуждения — борьба с контрафактом. «Важно поддержать рост деловой активности в отечественной легкой промышленности, стимулировать появление новых, успешных производств, и конечно, необходимо решать системные вопросы, которые не сдерживают эффективное развитие отрасли», — сказал Владимир Путин, открывая заседание.

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