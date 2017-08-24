Псковская область приблизилась к среднероссийскому показателю по инвестклимату

16:53, 24 августа 2017, ПАИ

Псковская область находится на седьмом месте в Северо-Западном федеральном округе по достижению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Об этом общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Псковской области Татьяна Кирилёнок рассказала 24 августа на заседании регионального Совета по инвестициям, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе доклада об участии региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Татьяна Кирилёнок уточнила, что показатель Псковской области составляет 52%, в среднем по России уровень — 57%.

Отметим, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.