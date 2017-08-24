На острове Залита планируют построить вертолетную площадку

16:57, 24 августа 2017, ПАИ

На острове Залита в Псковском озере планируют построить вертолетную площадку. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 24 августа, на заседании Совета по инвестициям Псковской области сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

Глава области пояснил, что этот вопрос «будет обсуждаться», комментируя информацию председателя областного комитета по здравоохранению Игоря Потапова о том, что с 1 октября в Псковской области начнется реализация федерального проекта «Развитие санавиации».

Игорь Потапов напомнил, что Псковская область будет принимать участие в проекте в качестве пилотной площадки среди прочих 32 субъектов федерации. Работу проекта в регионе планируется пролонгировать и на 2018 год.