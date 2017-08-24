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Экономика

Псковская область примет участие в реализации 9 приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ

Члены регионального Совет по инвестициям сегодня, 24 августа, утвердили перечень и паспорта приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, которые будут реализовываться в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, председатель областного комитета по экономике и инвестиционному развитию Андрей Михеев напомнил, что правительство утвердило приоритетные направления развития, по ним разработан ряд проектов. «Нет задачи участвовать во всех направлениях, но есть необходимость максимально их охватить. Всего приоритетных проектов 18, Псковская область примет участие в 9», - сообщил он.

В частности, регион примет участие в проектах «Международная кооперация и экспорт в промышленности», «Доступное дополнительное образование для детей», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Современная образовательная цифровая среда в РФ», «Развитие санавиации», Технология и комфорт матерям и детям», «Электронное здравоохранение», «Современная городская среда».

«Все проекты имеют право на жизнь, они носят прикладной характер, есть предложение их утвердить», - резюмировал Андрей Турчак.

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