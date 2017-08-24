Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове

17:19, 24 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 24 августа, в Пскове в ТРК «Акваполис» (ул. Кузбасской дивизии, 19) открылся офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ). Как передает корреспондент Псковского агентства информации, офис расположился на нулевом уровне торгово-развлекательного комплекса, у входа с подземной парковки.

Как отметил руководитель МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский, прежде всего новый офис ориентирован на жителей Псковского района. Добавим, что в области функционируют 24 МФЦ - в каждом районе, а также 132 офиса с учетом открывшегося сегодня.

Джамиль Хиндристанский также выразил надежду, что появление нового офиса МФЦ поможет разгрузить центральный офис Центра. Здесь можно будет получить те же услуги, что и в центральном МФЦ. Причем обратиться сюда смогут и жители Пскова, и жители Псковского района.

Директор МФЦ Псковской области также поблагодарил руководство «Акваполиса» за «помощь в организации офиса и за предоставленные комфортные условия».

После завершения церемонии открытия вице-губернатор Максим Жаворонков протестировал сотрудников офиса на знание оказываемых услуг, а также на владение информацией о размещении банковских терминалов в шаговой доступности