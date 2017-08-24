0
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло Псковской области
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
17:27
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
17:19
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
16:36
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
16:20
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
15:31
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
Еще новости
Общество

Около 800 детей планируется обучать в детском технопарке Псковской области «Кванториум»

В детском технопарке «Кванториум», проект по созданию которого реализует псковская компания «ЛУГ», планируется ежегодно обучать около 800 детей по специальной программе дополнительного образования. Об этом сегодня, 24 августа, на заседании областного Совета по инвестициям заявила юрист компании Ольга Степанова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, площадка дополнительного образования «Кванториум», которая будет возведена около ТРК «Акваполис», создается в рамках федеральной программы. «Предполагаемая площадь технопарка будет составлять 2,5 тыс. кв. метров. Планируется возвести новое здание. Первая очередь технопарка начнет работу 1 сентября 2019 года, вторая - в 2021 году», - пояснила Ольга Степанова. Она рассказала, что проект будет не только коммерческим, но и социально ориентированным. Наряду с безвозмездным дополнительным образованием планируется ввести и платные услуги.

«Важно, что все «кванты» будут находиться в одном здании. В других регионах они, как правило, рассредоточены по зданиям», - подчеркнул начальник Государственного Управления образования Псковской области Александр Седунов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло Псковской области
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло Псковской области
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
24 августа 2017
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
24 августа 2017
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
24 августа 2017
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка» 3
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
24 августа 2017
Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье будет отреставрирована
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
24 августа 2017
Региональная педагогическая конференция 24 августа в Пскове
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове
24 августа 2017
Более 60 человек и 15 единиц техники ликвидируют последствия ливня в Пскове 1
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 августа 2017
Начался «почтовый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...