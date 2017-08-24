Около 800 детей планируется обучать в детском технопарке Псковской области «Кванториум»

17:51, 24 августа 2017, ПАИ

В детском технопарке «Кванториум», проект по созданию которого реализует псковская компания «ЛУГ», планируется ежегодно обучать около 800 детей по специальной программе дополнительного образования. Об этом сегодня, 24 августа, на заседании областного Совета по инвестициям заявила юрист компании Ольга Степанова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, площадка дополнительного образования «Кванториум», которая будет возведена около ТРК «Акваполис», создается в рамках федеральной программы. «Предполагаемая площадь технопарка будет составлять 2,5 тыс. кв. метров. Планируется возвести новое здание. Первая очередь технопарка начнет работу 1 сентября 2019 года, вторая - в 2021 году», - пояснила Ольга Степанова. Она рассказала, что проект будет не только коммерческим, но и социально ориентированным. Наряду с безвозмездным дополнительным образованием планируется ввести и платные услуги.

«Важно, что все «кванты» будут находиться в одном здании. В других регионах они, как правило, рассредоточены по зданиям», - подчеркнул начальник Государственного Управления образования Псковской области Александр Седунов.