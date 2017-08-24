Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло Псковской области

19:13, 24 августа 2017, ПАИ

В результате ливней 24 августа произошло подтопление в жилых домах и придворовых территорий в Пскове, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах. Всего по состоянию на 18:00 в подтоплено 103 жилых дома, в том числе один многоквартирный (на 12 квартир), 107 придворовых территорий, два социально значимых объекта, 5 участков региональных дорог. Как стало известно Псковскому агентству информации, в ликвидации последствий задействованы 189 человек и 78 единиц техники.

Как стало известно ПАИ, в Пушкиногорском районе подтоплено 14 жилых домов (ул. Аэродромная, ул. Ленина, ул. Пушкинская, Совхозный, д. Носово, ул. Лермонтова, ул. Подкрестье и ул. Южная). Размыто два участка дорог: 6-й км автодороги Пушкинские Горы – Велье и 1-й км автодороги Пушкинские Горы – Гарино. Также подтоплен участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подкрестье – Гарино.

В Новоржевском районе подтоплено 6 жилых домов (ул. К. Маркса, ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Пушкина, ул. Победы). В Пыталовском районе подтоплены жилые дома на улицах Комсомольская, Пионерская, Юнкерова, Белая, Красноармейская, Шафранского, 40 жилых домов. Подтоплено подвальное помещение больницы на ул. Юнкерова. Есть угроза затопления территорий частного жилого сектора по ул. Юнкерова, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Белая 31 дом, ул. Шафранского 1 дом, где расположены 79 жилых домов.

В ряде подвалов многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (школы, детские сады) имеется скопление ливневых вод, что ставит под угрозу подтопление электрощитовых, находящихся в подвальных помещениях и цокольных этажах по этой причине в целях безопасности обесточены: детский сад поселка Белорусский, Белорусская средняя школа, Вышгородетский дом культуры, Пыталовский детский сад № 1, Пыталовская средняя школа, Островская муниципальная больница.

Под угрозой размыв региональной дороги Остров – Убылинка, подтоплен участок дороги. Существует угроза затопления канализационно-насосных станций и водозаборов.

В Красногородском районе подтоплена прилегающая территория жилых домов по улицам Школьная, Южная, Больничная, Юбилейная, всего 12 домов. Размыто два участка региональной автодороги: нулевой км Саурово – Дорохи и 12-й км Долгий – Синяя Никола.

В Островском районе подтоплены 29 домов и один социально-значимый объект (пищеблок детского сада).

В Пскове из-за сильного дождя в город выведено более 15 автомобилей спецтехники для откачки воды. От коммунальных служб задействовано 60 работников коммунальных служб. Задействованы машины и помпы всех муниципальных предприятий: Горводоканала, Псковских тепловых семей, Комбината благоустройства. На проспекте Энтузиастов работает пожарно-насосная станция большой производительности и рукавный автомобиль.

В результате сильных ливневых дождей подтоплены ул. Металлистов, ул. Юбилейная, ул. Поземского, ул. Герцена, Октябрьский проспект, ул. Гоголя, ул. Бастионная, ул. Коммунальная, перекресток ул. Рокоссовского и Гаражного проезда, пер. Паровозный, Путейцев, ул. Вокзальная, Крестовский переулок, участок Ленинградского шоссе, ул. Звездная, Рижский проспект, ул. Печорская, ул. Балтийская, ул. 23 июля, Крестовское шоссе, перекресток ул. Свердлова и ул. К. Маркса, ул. Некрасова, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, Земельный переулок, ул. Гражданская, ул. Шелгунова, ул. Советская, ул. Н. Васильева, Железнодорожный пер., проспект Энтузиастов, ул. О. Кошевого, ул. Инженерная, ул. Красноармейская, ул. Молодежная, ул. Маргелова. Всего - 35 улиц, 4 придворовых территорий, территории 3 досуговых центров. Подтопленных жилых домов нет.