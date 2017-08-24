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Общество

В Пскове завершилась инвентаризация дворов в рамках программы формирования комфортной среды

24 августа состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. В нем приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, представители Управления городского хозяйства и управляющих компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Фото pskovgorod.ru

В ходе совещания были подведены итоги мониторинга дворовых территорий и фасадов домов вокруг общеобразовательных школ накануне 1 сентября. Сейчас завершаются работы по приведению в порядок школьных территорий. Производится спил сухих и аварийных деревьев по заявкам образовательных учреждений, покос травы. Представители УГХ обратились с просьбой к управляющим компаниям еще раз осмотреть территории вокруг школ и детских садов, исправить недочеты.

Фото pskovgorod.ru

На этой неделе завершилась инвентаризация дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Комиссии оценивали степень благоустройства дворов и общественных территорий, а также составили перечень работ, которые необходимо выполнить. С жителями многоквартирных домов согласованы схемы парковок, скамеек, урн, зон отдыха на придомовых территориях. Проекты благоустройства обсуждаются на общедомовых собраниях, после чего в УГХ подаются заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

УГХ поблагодарило управляющие организации за своевременное оповещение псковичей об участие в программе, доступное объяснение алгоритма действий и помощь в составлении схемы размещения элементов благоустройства.

 

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